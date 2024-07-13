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63-летний Эдди Мерфи тайно женился на 44-летней австралийской модели
13.07.2024 14:58 MIGnews.com

63-летний Эдди Мерфи тайно женился на 44-летней австралийской модели

Голливудская звезда Эдди Мерфи и его невеста Пейдж Батчер поженились на закрытой церемонии в Ангилье.

63-летняя звезда "Полицейского с Беверли-Хиллз" и его 44-летняя невеста, австралийская модель, родители восьмилетней Иззи Уны и пятилетнего Макса Чарльза, произнесли свои клятвы после помолвки в сентябре 2018 года.

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В пятницу, 12 июля, журнал People, опубликовавший свадебные фотографии пары, сообщил, что влюбленные поженились на Ангилье, небольшом острове в Карибском море.

Журнал описал церемонию как "небольшую частную церемонию в кругу семьи и близких друзей". Пейдж была одета в корсетное платье, украшенное кружевом, от Миры Цвиллингер, а Эдди - в белый костюм от Brioni.

Для Эдди это второй брак, а для Пейдж - первый. 20 июня они вместе появились на премьере фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф" в Лос-Анджелесе. 
 

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