



Замените немедленно: эти продукты могут вызвать рак

Многие популярные продукты не просто вредны для здоровья, но могут даже вызвать рак.



По данным The Telegraph, список потенциально опасной еды представило Агентство по изучению рака (IARC).



По словам ученых, стоит избегать чрезмерного употребления обработанного мясо из-за высокого содержания нитритов, которые при высокой температуре образовывают опасные канцерогенные соединения. Речь идет о салями, беконе, сосисках и ветчине. Заменить их на завтрак можно на более полезные продукты, например, грибы и авокадо.



Как ни странно, в списке также оказался алкоголь, который в организме перерабатывается на повреждающий клетки ацетальдегид. Он вызывает рак молочной железы, пищевода, полости рта и горла, печени, а также колоректальный рак. Заменить такие напитки можно, к примеру, на безалкогольное пиво.



Кроме того, ученые рекомендуют не злоупотреблять говядиной, бараниной и свининой из-за молекулы гем, которая может стать причиной изменения в клетках слизистой кишечника.



Сладка газировка тоже оказалась в списке, поскольку чрезмерное употребление таких безалкогольных напитков вызывает ожирение, которое является ключевым фактором риска рака. В качестве альтернативы медики советуют пить чистую воду, чай и кофе без сахара или молоко.



Сладости, среди которых указаны торты, шоколад, конфеты и сухие завтраки, также повышают риск развития рака. Медики рекомендуют больше употреблять продуктов с высоким содержанием клетчатки.



Жевачка без сахара также может стать косвенной причиной развития рака, поскольку, как правило, люди, употребляющие в пищу искусственные подсластители, имеют плохую диету. Диетологи рекомендуют вместо этого есть побольше свежих фруктов.



Арахис и арахисовое масло оказались в списке из-за высокого содержания афлатоксинов, которые связаны с повышенным риском рака печени.



Также определенные виды рака может вызвать вода из-под крана из-за содержащихся в ней полифтороалкильных веществ (PFA). В связи с этим ученые рекомендуют не забывать о фильтрах на кранах или очистителях воды.



Ароматизированные йогурты могут вызвать рак кишечника из-за высокого содержания синтетических химикатов эмульгаторов. Потому их стоит заменить на натуральный йогурт с фруктами или медом.



Употребление белого хлеба также связывают с риском рака толстой кишки и желудка, поскольку продукт содержит много очищенного зерна. Диетологи рекомендуют заменить его на цельнозерновой хлеб.