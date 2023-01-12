



В Израиле провели рекордное количество трансплантаций органов в 2022

Согласно отчету о деятельности за год, подготовленному отделом трансплантации министерства здравоохранения Израиля, количество трансплантаций органов как от живых, так и от умерших доноров значительно увеличилось до рекордного уровня в 2022 году.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Всего было проведено 656 трансплантаций, из них 32 трансплантации сердца по сравнению с 24 в 2021 году. 330 пациентов получили органы от умерших доноров, еще 326 - получили органы от живых доноров.



Также увеличилось число семей, согласившихся пожертвовать органы своих близких - 102 по сравнению с 98 в предыдущем году. Однако, 77 пациентов умерли в ожидании органа по сравнению с 63 в 2021 году.

