



Связь COVID с самоубийством: ученые предупреждают о скрытом кризисе

Затяжной COVID — это сложное заболевание, которое трудно диагностировать, поскольку оно имеет более 200 симптомов, некоторые из которых могут напоминать другие заболевания — от истощения и когнитивных нарушений до боли, лихорадки и учащенного сердцебиения.



Достоверных данных о частоте самоубийств среди больных нет. Несколько ученых из организаций, в том числе из Национального института здравоохранения США и британского статистического агентства, только начинают изучать потенциальную связь после увеличения случаев депрессии и суицидальных мыслей среди людей с длительным течением COVID, а также растущего числа задокументированных самоубийств.



"Я уверен, что затяжной COVID связан с мыслями о самоубийстве и риском суицидальной смерти. У нас просто нет полных эпидемиологических данных", — сказал Лео Шер, психиатр из системы здравоохранения Mount Sinai в Нью-Йорке, изучающий расстройства настроения и суицидальное поведение.



Среди ключевых вопросов, которые сейчас изучают исследователи, потенциальное увеличение риска самоубийства. Основными причинами могут быть изменения под воздействием вируса биологии мозга пациентов и потеря их прежней дееспособности из-за сильного болевого синдрома и воспаления головного мозга, вызванного длительным течением COVID.



Анализ, проведенный базирующейся в Сиэтле компанией Truveta, занимающейся медицинской статистикой, показал, что пациенты с длительным течением COVID почти в два раза чаще получают первый рецепт на антидепрессанты в течение 90 дней после постановки диагноза COVID по сравнению с людьми, переболевшими коронавирусом в обычной форме.



Анализ был основан на данных из 20 крупных больничных систем США и включал более 1,3 миллиона взрослых с диагнозом COVID и 19 000 взрослых с диагнозом затяжной COVID в период с мая 2020 года по июль 2022 года.



Потенциальные долгосрочные последствия COVID-19 пока плохо изучены. По данным Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME) Вашингтонского университета, около 15% пациентов с затяжным COVID страдают от симптомов болезни более 12 месяцев. Подтвержденного эффективного лечения пока не существует, а изнурительные симптомы могут привести к тому, что теряют трудоспособность и становятся инвалидами.



Последствия длительного COVID, потенциально связанного с повышенным риском психических заболеваний и самоубийств, очень серьезные; только в Америке от этого заболевания пострадало до 23 миллионов человек, по оценкам Счетной палаты правительства США в марте.



Затяжной COVID также заставил уйти с работы примерно 4,5 миллиона человек, что составляет около 2,4% рабочей силы США, сообщила Конгрессу в июле эксперт по трудоустройству Кэти Бах из Института Брукингса.



По оценкам IHME, во всем мире почти у 150 миллионов человек развился длительный COVID в течение первых двух лет пандемии.



Во многих развивающихся странах отсутствие надзора за длительным COVID делает картину еще более мрачной, сказал Мурад Хан, профессор психиатрии Университета Ага Хана в Карачи, Пакистан, который входит в международную группу экспертов, изучающих риск самоубийства, связанный с COVID-19.



Национальные институты здравоохранения США отслеживают воздействие на психическое здоровье в рамках своего исследования RECOVER стоимостью 470 миллионов долларов, посвященного длительному COVID. Первые результаты по уровням тревожности и депрессии ожидаются к началу сентября, но информация о самоубийствах займет больше времени, сказал ведущий исследователь доктор Стюарт Кац.