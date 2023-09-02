



Прием витаминов может увеличить риск развития рака – исследование

Рецензируемое исследование, опубликованное в “Журнале клинических исследований”, показало, что витамины могут стимулировать рост новых кровеносных сосудов внутри раковых клеток. Эти новые сосуды помогают раку расти и распространяться по организму. Раковые опухоли требуют поступления кислорода и богатой питательными веществами крови для роста новых кровеносных сосудов. Этот процесс известен как “ангиогенез”.



Антиоксиданты обычно работают за счет использования неиспользованного кислорода из других клеток, что снижает интенсивность окислительного стресса. Окислительный стресс может повредить ДНК и повысить риск развития рака.



“Не нужно бояться антиоксидантов, содержащихся в обычной пище, но большинству людей не нужны их дополнительные количества”, – обясняет автор исследования Мартин Берго. “На самом деле, это может быть вредно для больных раком и людей с повышенным риском развития рака”.



Витамины Е и С могут стабилизировать белок BACH1, что может вызвать распространение рака легких. Это происходит, когда в рацион человека попадает чрезмерное количество антиоксидантов или когда в опухолях возникают мутации, активирующие выработку антиоксидантов.



“Наше исследование открывает двери для более эффективных способов предотвращения ангиогенеза в опухолях”, – говорят ученые. “Например, пациенты, чьи опухоли демонстрируют высокий уровень BACH1, могут получить больше пользы от антиангиогенезной терапии, чем пациенты с низкими уровнями BACH1”.



Следующим шагом команды исследователей будет детальное изучение того, как уровни кислорода и свободных радикалов могут регулировать белок BACH1, они продолжат определять клиническую значимость своих результатов и проводить аналогичные исследования при других формах рака, таких как рак молочной железы, почек и кожи.