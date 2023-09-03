



Почему пожилые должны больше заниматься сексом - даже после 90 лет

Пожилые люди должны часто заниматься сексом ради своего здоровья, показало новое исследование, опубликованное Journal of Sex Research.



Исследование сексуальных привычек пожилых людей показало, что более частые занятия сексом на закате жизни могут оказывать положительное влияние на мозг.



"Для [пожилых] в возрасте 75-90 лет более частые занятия сексом были связаны с улучшением когнитивных функций", - говорится в отчете, опубликованном в прошлом месяце, автором которого является Шеннон Шен), исследователь с факультета социологии и социальной работы колледжа Хоуп в Мичигане.



"Для взрослых в возрасте 62-74 лет более высокое качество сексуальной жизни (т.е. чувство физического удовольствия и эмоционального удовлетворения) было связано с более высоким уровнем когнитивного функционирования", - пишет Шен.



В отличие от более пожилых людей, для людей этой возрастной группы частота половых контактов была не столь важна".



В результатах исследования также отмечено, что чувство физического удовольствия связано с улучшением когнитивных функций у мужчин, но не у женщин.



Вместе с соавтором Хуэй Лю из Центра старения и течения жизни и факультета социологии Университета Пердью (штат Индиана) Шен проанализировал когнитивные оценки и ответы на опросники 1683 респондентов.



Для целей исследования секс определялся как "взаимно добровольная активность с другим человеком, включающая сексуальный контакт, независимо от того, происходит ли половой акт или оргазм".



При этом под "частым" понималось одно или несколько сексуальных контактов в неделю.



Ранее, в феврале 2022 г., было высказано предположение, что хороший секс замедляет снижение когнитивных способностей у пожилых мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. А аналогичное исследование, проведенное университетами Ковентри и Оксфорда в Англии, показало, что больше секса в пожилом возрасте способствует улучшению работы мозга.



Шен, однако, считает, что ее исследование добавляет новый слой понимания в науку.



"Наши результаты свидетельствуют о том, что различные этапы жизни играют важную роль в том, какую пользу человек получает от своих сексуальных отношений", - пояснила она изданию Everyday Health.



"Даже взрослые люди с низким либидо могут получать удовольствие от качественных сексуальных отношений", - сказала Шен. "Широкое определение секса в данном исследовании может означать, что для получения когнитивных преимуществ необходим не только половой акт".









