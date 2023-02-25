



Маски для лица малоэффективны для защиты от COVID-19 – исследование

Новый метаанализ 12 исследований UK’s Cochrane Database of Systematic Reviews показал, что обнаружена “небольшая разница в защите от заболеваний, подобных COVID-19 по сравнению с отсутствием ношения масок”.



Cochrane сообщила, что ”во время пандемии проводились дополнительные испытания, связанные с ношением маскок и их относительной эффективности”.



По словам профессора Хагая Левина, председателя Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, “метаанализ Cochrane хорош в некоторых вопросах, но не дает всех правильных ответов.



“Эффективность масок для лица лишь частичная. Необходимо больше доказательств. Когда большинство людей носили маски, число случаев заболевания гриппом падало почти до нуля, а когда они перестали их носить, число вернулось обратно. Но я говорил в разгар пандемии и говорю сейчас, что заставлять людей носить маски неэффективно. Вместо этого власти должны просвещать и убеждать людей делать все возможное, чтобы защитить себя”, – говорит Левин.



“На самом деле не было необходимости носить маски на улице. К тому же, сотни миллионов масок, сделанных из пластиковых материалов, нанесли ущерб окружающей среде”, – добавляет профессор.



В Кокрейновском метаанализе также рассматривалось мытье рук для уменьшения распространения респираторных вирусов.



“В девятнадцати испытаниях меры по гигиене рук сравнивались с контрольной группой с достаточным количеством данных для включения в метаанализ”, – обнаружил Cochrane .”При сравнении мероприятий по гигиене рук с контрольной группой число инфицированных людей в группе, принимавшей гигиену рук, сократилось на 14%, что, согласно исследованиям, свидетельствует о вероятной пользе”.