



Решать проблемы не на словах, а на деле

Наша страна опять идет на внеочередные выборы и через несколько недель перед каждым встанет вопрос, за кого отдать свой голос. Каждый израильтянин хочет, чтобы будущее правительство делало именно его жизнь лучше. Но как отличить дешевый популизм от реальной программы? Как понять, какой из партий отдать свой голос? Очень просто: важно смотреть не на громкие слова, а на повседневную работу представителей партий в предыдущих каденциях, то есть судить не по рекламным брошюрам и красивым словам, а по реальным делам.



Наш Дом Израиль - партия, созданная репатриантами для репатриантов и на благо развития всего израильского общества, единственная, кто из года в год ставит на повестку дня проблемы, волнующие русскоязычную общину - пенсионную реформу, выплаты пережившим Холокост и ветеранам, “отказникам” и узникам Сиона, помощь деятелям культуры и искусства, увеличение налоговых льгот для новых репатриантов, выделение бюджетов на выплату квартирных денег для новоприбывших и для пенсионеров.



В связи с войной между Россией и Украиной и кризисной ситуацией, продолжающей развиваться в этих странах, лидер партии Наш дом Израиль Авигдор Либерман инициировал программу экстренной репатриации из Украины и России, которая помогает десяткам тысяч репатриантов, бегущим от войны, получить возможность на первых порах разместиться в отелях, пройти консульские проверки прямо в Израиле, если нужно, бесплатно обратиться за медицинской помощью в пункты “терем” и получить подъемные деньги на начало жизни в новой стране.



Таким образом, только в течение последнего года с небольшим на все вышеперечисленные нужды русскоязычной общины министерство финансов под руководством Авигдора Либермана выделило более полутора миллиардов шекелей.



Как только репатриант начинает интегрироваться в новую реальность, оказывается, что у него есть и другие, неспецифические проблемы. Чем же тогда ему полезна эта партия?



Только за последний год партия НДИ помогла работающим семьям с детьми от 6 до 12 лет получить дополнительный налоговый возврат до 12,000 шекелей, увеличила на 50% жалование солдат-срочников, подняла пособие по обеспечению прожиточного минимума, утвердила субсидии на академическое образование для демобилизованных солдат, увеличила пособие инвалидам, повысила зарплаты социальных работников, пожарных, полицейских, охранников. И это далеко не все.



Недавняя инициатива министра финансов Авигдора Либермана, лидера партии НДИ — это реформа в образовании. Она началась с договоренностей с профсоюзом учителей и отмены забастовки 1-го сентября 2022 года и предполагает пересмотр системы мотивации педагогов, исходя из качества преподавания, а не номинального стажа. Более того, поставлен ребром вопрос об обязательном изучении базовых школьных предметов учащимися религиозных ешив – ведь речь идет о будущем наших детей, о качественном развитии нашей страны, о движении ее вперед.



Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Пенсионная реформа только началась. В следующей каденции партия НДИ планирует уравнять доходы пенсионеров с минимальной заработной платой, а это более 5000 шек., принять меры для улучшения интеграции репатриантов, личной безопасности граждан и многое другое. Для всего это нам нужна ваша поддержка и широкое представительство НДИ в Кнессете.



Совершенно понятно, что, занимая ключевые посты в правительстве, представители разных партий принимают важные стратегические решения, руководствуясь своим пониманием и своими идеологическими устремлениями. Поэтому, когда мы выбираем, за кого отдать свой голос, важно быть уверенным в том, что ваши представители в Кнессете и в правительстве понимают ваши потребности, а также в том, что их порядок приоритетов не расходится с вашим.



Для тех, кто хочет окончательно убедиться, что буква ל - это единственный правильный выбор на благо нашего общего будущего, всегда можно прочитать о деятельности «Наш дом Израиль» и изучить программу партии на сайте www.ndi.org.il, а также задать свои вопросы по телефону *2280. По этому номеру говорят по-русски, точно знают и понимают проблемы русскоязычного избирателя.



Помните об этом, когда пойдете на выборы 1 ноября. Ваш голос имеет реальное значение. От вас зависит, в какой стране мы будем жить. Голосуя за Наш дом Израиль, мы голосуем за себя!



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