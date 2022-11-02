



Южная Корея хочет возродить свой статус мирового экспортера ядерных реакторов

Согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, польские энергетические компании ZE PAK и PGE подписали в понедельник с Korea Hydro & Nuclear Power письмо о намерениях по строительству атомной электростанции в Патнове, Польша, сообщает министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.



Правительственные чиновники обеих стран поддерживают проект APR-1400 — усовершенствованную модель реактора, разработанную Южной Кореей, в которой используются ключевые технологии американской компании Westinghouse Electric Co.



Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин сказал, что сделка о сотрудничестве в области ядерной энергетики с Южной Кореей поможет Польше укрепить свою энергетическую безопасность и стимулировать двусторонние связи. Польша стремится снизить выбросы углекислого газа и постепенно отказаться от производства энергии из угля.



Ли Чанг-ян, министр торговли и промышленности Южной Кореи, сказал, что партнерство с Польшей идет в ногу со стремлением правительства экспортировать ядерные реакторы, что обеспечит больше рабочих мест для южнокорейцев.



Ли сказал, что Южная Корея также будет стремиться к "дальнейшему двустороннему сотрудничеству" с Польшей в других областях, таких как оборона, производство аккумуляторов, водорода и электромобилей.



Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль стремится возродить статус страны как ключевого экспортера ядерных реакторов. В июне компания Korea Hydro & Nuclear Power подписала соглашение с Казахстаном о строительстве двух атомных электростанций.



По данным Всемирной ядерной ассоциации, Южная Корея входит в число "самых выдающихся стран мира в области ядерной энергетики" с 25 действующими ядерными реакторами. Она также построила четыре ядерных реактора в Бараке в Объединенных Арабских Эмиратах.