



В Silicon Valley Bank сгорят сотни миллиардов долларов израильского хай-тека

Финансовые лидеры Израиля крайне обеспокоены последствиями краха американского банковского гиганта Silicon Valley Bank (SVB) для израильской экономики. Они решили создать межведомственную группу для изучения последствий краха банка.



Финансовые чиновники очень обеспокоены последствиями краха SVB для израильской экономики и опасностью того, что сотни миллиардов долларов израильских высокотехнологичных компаний, которые были размещены в этом банке, могут “вылететь в трубу”.



Вчера, 11 марта, было объявлено о создании межведомственной группы, в которую вошли представители Министерства финансов, Банка Израиля, Управления по ценным бумагам и Управления по инновациям, для изучения последствий краха банка.



Команда, возглавляемая генеральным директором Министерства финансов Шломи Хайзлером, будет поддерживать контакты с местной индустрией высоких технологий, фондами и финансовыми учреждениями в Израиле и США с целью получения данных и анализа возможного влияния на израильскую экономику, а при необходимости - для формулирования ответных мер в отношении израильских компаний.



Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал ситуацию и сказал: "Крах банка - это значительное событие, как для американской экономики, так и для израильской. Мы обещали действовать так, чтобы израильская экономика была островом стабильности и уверенности в бурных экономических водах мира, и с Божьей помощью мы это сделаем. Государство Израиль будет стоять на стороне местной индустрии высоких технологий и поможет ей преодолеть кризис и продолжить импульс развития и действий".



Банки Апоалим, Леуми, Дисконт и Мизрахи объявили о создании чрезвычайных групп, призванных помочь компаниям хай-тека, разместившим в Silicon Valley Bank десятки миллиардов долларов, перевести свои деньги в эти выходные. По оценкам, в банк "Леуми" было переведено около одного миллиарда долларов. Аналогичные суммы были также переведены в банк "Апоалим". Тысячи израильских и других компаний, которые разместили в американском банке средства на сумму, оцениваемую в 175 миллиардов долларов, застрахованы только на сумму 250 тысяч долларов на каждый депозит. Американская корпорация по страхованию вкладов в ближайшие дни примет меры по реализации активов банка или вливанию в него денег для обеспечения его дальнейшего существования.