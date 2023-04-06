



В Беларуси продается взлетно-посадочная полоса военного аэродрома

На аукцион выставлен бывший военный аэродром в Быхове, где в советское время базировались стратегические бомбардировщики. Продажей объекта занимается “Белреализация”. Об этом сообщает “Зеркало”.



Заброшенный аэродром сейчас принадлежит Быховскому консервно-овощесушильному заводу, который находится в состоянии банкротства и поэтому распродает имущество. Раньше он использовал территорию аэродрома для хранения сырья.



Как указано в сопровождающих документах, продаваемый объект – бетонная взлетно-посадочная полоса площадью 48,3 гектара.



Начальная стоимость аэродрома на аукционе составит почти 5,3 миллиона долларов при условии, что покупатель обязан не менее года использовать объект только для производства сельскохозяйственной продукции.



Торги назначены на 2 мая. Участникам нужно заранее передать свое окончательное ценовое предложение и план по использованию объекта. Победителем станет тот, кто предложит лучшие условия и большую цену. Если найдется всего один желающий, то ему продадут объект за объявленную стоимость плюс 5%.



Это уже не первый раз, когда быховский аэродром выставляют на аукцион. Его пытались продать в 2021 году за 84 миллиона рублей, но покупателей за такую цену не нашлось.



Аэродром в Быхове существовал еще со времен Первой мировой войны, а во Вторую был базой для штурмовиков и истребителей. Впоследствии здесь разместили стратегические реактивные бомбардировщики Ту-16 и Ту-22, способные нести ядерное оружие. Из-за этого в эпоху Холодной войны именно быховский аэродром был для США целью № 1 на территории Беларуси в случае начала ядерной войны с СССР. Однако, после распада Союза самолеты из Быхова перебазировали, и аэродром оказался заброшен.