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Украина получит $610 млн от проекта Всемирного банка PEACE
23.12.2022 20:14 Юлия Фрилис

Украина получит $610 млн от проекта Всемирного банка PEACE

Украина получит $610 млн финансирования от проекта Всемирного банка PEACE...

Первоначальное финансирование предполагало кредит МБРР на 100 млн евро, гарантированный Правительством Испании, и 10 млн долларов гранта, выделенного Глобальным фондом финансирования для женщин, детей и подростков (GFF).

Вместо этого Всемирный банк принял решение о выделении дополнительных 500 млн долл., подкрепленных гарантией Великобритании, которые пойдут на финансирование украинских государственных учреждений в рамках проекта "Государственные расходы по укреплению административного персонала" (PEACE).

Средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с выплатой пособия на детей и отдельным категориям социально уязвимых семей, на выплату заработной платы бюджетникам, оплату стоимости коммунальных услуг.

В рамках проекта PEACE помощью воспользовались уже 12 млн украинцев.

Всего с начала войны Всемирный банк мобилизовал для Украины 18 млрд долл. США в качестве чрезвычайного финансирования, из которых уже освоено около 15 млрд долл. США.

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