



Tesla отзывает почти 363 тысячи электромобилей из-за проблем с автопилотом

Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах NHTSA требует отозвать 362 758 автомобилей Tesla с функцией автономного вождения (Full Self-Driving) из-за "риска аварий". FSD все еще находится в стадии тестирования. Компания выпустила сообщение об отзыве таких автомобилей, оснащенных бета-версией FSD: Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов.



По заявлению ведомства, система автономного вождения Tesla может работать некорректно в некоторых ситуациях на дороге, например:

Когда автомобиль проезжает перекресток на горящий уже длительное время желтый свет.

Если машина долго стоит перед знаком "Стоп", когда перекресток свободен.

Навигатор неверно устанавливает скорость, если она меняется в соответствии с дорожными знаками.

“Недавняя версия FSD компании может привести к тому, что транспортные средства будут вести себя опасно на перекрестках, например, будут ехать прямо через перекресток, находясь на полосе для поворотов, въезжать на перекресток, регулируемый знаком "Стоп", не останавливаясь полностью, или выезжать на перекресток на желтый сигнал светофора без должной осторожности” – говорится в сообщении, размещенном на сайте NHTSA.В ответ на это компания Tesla добровольно согласилась выпустить для автомобилей бесплатное обновление, отметив, что ей неизвестно о каких-либо инцидентах или смертях, связанных с подобными ситуациями. Несмотря на то, что по требованию NHTSA процесс должен называться "отзывом", на самом деле отзывать автомобили у владельцев и из автосалонов не придется – Tesla просто выпустит для них бесплатное обновление программного обеспечения, которое распространит через интернет.В своем Twitter Илон Маск уже прокомментировал ситуацию, назвав термин "отзыв" "анахронизмом и просто неверным".Несмотря на название Full Self-Driving, намекающее на возможность полного самостоятельного управления автомобилем, на самом деле до этого еще далеко. Система действительно довольно хорошо справляется со своей задачей, однако выдает много ошибок в различных непредсказуемых ситуациях и порой даже влечет за собой аварии.Например, NHTSA сейчас расследует 11 случаев, когда Теслы на автопилоте направлялись на машины экстренных служб – скорой, пожарных, полиции. Во всех случаях у них были включены проблесковые маячки и они стояли на обочине. Также распространена проблема "фантомного торможения", когда машина без каких-либо видимых причин резко тормозит, из-за чего машины сзади не успевают среагировать, или наоборот ускоряется, когда нужно затормозить.