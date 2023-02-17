Tesla отзывает почти 363 тысячи электромобилей из-за проблем с автопилотом
Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах NHTSA требует отозвать 362 758 автомобилей Tesla с функцией автономного вождения (Full Self-Driving) из-за "риска аварий". FSD все еще находится в стадии тестирования. Компания выпустила сообщение об отзыве таких автомобилей, оснащенных бета-версией FSD: Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов.
По заявлению ведомства, система автономного вождения Tesla может работать некорректно в некоторых ситуациях на дороге, например:
- Когда автомобиль проезжает перекресток на горящий уже длительное время желтый свет.
- Если машина долго стоит перед знаком "Стоп", когда перекресток свободен.
- Навигатор неверно устанавливает скорость, если она меняется в соответствии с дорожными знаками.
В ответ на это компания Tesla добровольно согласилась выпустить для автомобилей бесплатное обновление, отметив, что ей неизвестно о каких-либо инцидентах или смертях, связанных с подобными ситуациями. Несмотря на то, что по требованию NHTSA процесс должен называться "отзывом", на самом деле отзывать автомобили у владельцев и из автосалонов не придется – Tesla просто выпустит для них бесплатное обновление программного обеспечения, которое распространит через интернет.
В своем Twitter Илон Маск уже прокомментировал ситуацию, назвав термин "отзыв" "анахронизмом и просто неверным".
Несмотря на название Full Self-Driving, намекающее на возможность полного самостоятельного управления автомобилем, на самом деле до этого еще далеко. Система действительно довольно хорошо справляется со своей задачей, однако выдает много ошибок в различных непредсказуемых ситуациях и порой даже влечет за собой аварии.
Например, NHTSA сейчас расследует 11 случаев, когда Теслы на автопилоте направлялись на машины экстренных служб – скорой, пожарных, полиции. Во всех случаях у них были включены проблесковые маячки и они стояли на обочине. Также распространена проблема "фантомного торможения", когда машина без каких-либо видимых причин резко тормозит, из-за чего машины сзади не успевают среагировать, или наоборот ускоряется, когда нужно затормозить.