



Starbucks массово увольняет сотрудников на Ближнем Востоке

Starbucks начал увольнять персонал в своих кофейнях по всему Ближнему Востоку после того, как бренд оказался объектом нападений во время войны между Израилем и ХАМАСом.



Частная фирма Alshaya Group, владеющая правами на франшизу, признала сокращения в своих заведениях на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



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"В результате сложных условий в течение последних шести месяцев мы приняли печальное и очень трудное решение сократить количество коллег в наших магазинах Starbucks MENA", — сказано в заявлении.



Сколько конкретно сотрудников попало под сокращение, информация не раскрывается. По данным Reuters, уволено более 2000 человек. Многие сотрудники в арабских странах Персидского залива являются выходцами из азиатских стран.



Alshaya управляет около 1900 филиалами Starbucks в Бахрейне, Египте, Иордании, Кувейте, Ливане, Марокко, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.



"У нас нет политической программы. Мы не используем нашу прибыль для финансирования каких-либо правительственных или военных операций где-либо - и никогда не использовали", - сообщили в Starbucks.

