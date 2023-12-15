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Очередной пакет антироссийских санкций согласован
15.12.2023 10:20 MIGnews.com

Очередной пакет антироссийских санкций согласован

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России. Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Лидеры стран ЕС согласовали 12 пакет санкций против России. Он может касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения. Очень важно, что планируется ввести эмбарго на российские алмазы", - пишет Андрей Ермак.
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Ожидается, что 12-й пакет будет принят в ближайшие дни.
 

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