



Объем производства iPhone в Индии вырос до $7 млрд

В прошлом финансовом году компания Apple собрала в Индии iPhone на сумму более $7 млрд, втрое увеличив производство на самой быстрорастущей в мире арене смартфонов после ускорения процесса вывода производства за пределы Китая.



Американская компания теперь производит почти 7% общего объема iPhone в Индии через расширяющееся число партнеров от Foxconn Technology Group до Pegatron Corp. Это значительный скачок для Индии, на долю которой в 2021 году приходился примерно 1% от общего производства iPhone в мире.



Из общего объема производства Apple экспортировала iPhone на $5 млрд в год, закончившийся в марте 2023 года, что почти в четыре раза больше, чем за предыдущий период. Apple, вероятно, попытается производить следующие iPhone в Индии одновременно с Китаем, ориентировочно осенью 2023 года.



Если агрессивное расширение числа поставщиков продолжится, то к 2025 году Apple сможет собирать четверть всех своих iPhone в Индии, пишет Bloomberg.