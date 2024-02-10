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На фоне атак хуситов создан новый торговый маршрут
10.02.2024 16:37 Алина Груднева

На фоне атак хуситов создан новый торговый маршрут

Между Ираком, Египтом и Иорданией создан новый торговый маршрут из-за продолжающихся атак хуситов на корабли в Красном море.    

Об этом сообщил министр транспорта Египта Камель Аль-Вазир.
 
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По его словам, запущена первая фаза торговой линии между тремя странами. 

Министр пояснил, что реализация включает семь логистических коридоров, которые охватывают разные виды транспорта. 

Теперь готовится запуск второй фазы. Она будет включать железнодорожную развязку на 500 км. 

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