G7 собрала для Украины $32 млрд и не остановится на достигнутом
Министры финансов стран-членов G7 намерены сделать еще больше для экономической поддержки Украины.
Об этом говорится в их совместном заявлении.
Министры призвали других доноров увеличить поддержку Украины. Уточняется, что G7 уже собрала 32 миллиарда долларов на бюджетную и экономическую поддержку страны. Страны-члены намерены двигаться в этом же направлении.
"G7 продолжит покрывать срочные финансовые потребности Украины", — сказано в заявлении.