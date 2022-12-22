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G7 собрала для Украины $32 млрд и не остановится на достигнутом
22.12.2022 18:59 Алина Груднева

G7 собрала для Украины $32 млрд и не остановится на достигнутом

Министры финансов стран-членов G7 намерены сделать еще больше для экономической поддержки Украины.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

Министры призвали других доноров увеличить поддержку Украины. Уточняется, что G7 уже собрала 32 миллиарда долларов на бюджетную и экономическую поддержку страны. Страны-члены намерены двигаться в этом же направлении.

"G7 продолжит покрывать срочные финансовые потребности Украины", — сказано в заявлении.
 

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