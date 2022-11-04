



ФРГ может конфисковать имущество "Северных потоков"

Германия может конфисковать имущество "Северных потоков", чтобы ускорить строительство СПГ...



Пытаясь преодолеть свою зависимость от российского газа, Германия планирует ввести новое регулирование, которое позволит экспроприировать собственность для подключения морских терминалов сжиженного природного газа (СПГ, англ. – LNG) к сети.



Закон может разрешить использовать части недействующих газопроводов Газпрома обоих «Северных потоков» для соединения терминала с берегом. Согласно законопроекту, можно разрешить принудительно лишать собственности «движимые объекты», когда это необходимо «для строительства газопроводов или связанной инфраструктуры».



К началу этого года примерно 55 млрд кубометров газа ежегодно транспортировалось в Германию через Северный поток-1, а второй газопровод так и не заработал.