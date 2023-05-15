



Фонд арноны: причины забастовки



Что такое закон о налоге на недвижимость?



Этот закон - попытка государства стимулировать экономически слабые региональные советы к одобрению жилищного строительства - несмотря на то, что оно экономически менее выгодно для них, поскольку налог на жилую недвижимость ниже, чем налог на бизнес-недвижимость. Поэтому правительство решило создать фонд, который будет собирать часть налога на бизнес-недвижимость сильных местных органов власти, и с его помощью выдавать гранты для стимулирования строительства слабым. То есть местный орган власти будет получать тысячи шекелей за каждую одобренную им единицу жилья - и это будет стимулировать его строить больше жилых районов и меньше промышленных зон.



Сторонники проекта утверждают, что это единственный способ решить проблему, присущую местному самоуправлению - местные власти не хотят строить жилые квартиры. Сегодня ставка налога на жилую недвижимость считается убыточной - и власти предпочитают строить коммерческие помещения вместо квартир, поскольку с них можно взимать более высокий налог на недвижимость. Фонд предлагает, чтобы власти, предпочитающие строить коммерческие помещения, платили в фонд процент от прибыли от налога на коммерческую недвижимость, который будет вознаграждать власти, предпочитающие планировать и строить жилье.



Министр финансов Смотрич объяснил обоснование этого шага, когда он прибыл на обсуждение в финансовый комитет на прошлой неделе: “Основным элементом жилищного кризиса является отсутствие положительного стимула для властей строить жилые дома. Мы считаем, что в этом предложении мы найдем одно из лучших решений для увеличения строительства и роста предложения".



Высокопоставленные представители коалиции ответили главам властей, выступающих против этого шага: "Большинство властей получают от закона о фонде налога на недвижимость необходимые миллионы, что существенно поможет многим жителям, особенно на периферии, и даст ответ на жилищный кризис и скачок цен".



Противники этого шага считают, что существует множество других решений - от повышения льготы по налогу на недвижимость для жилых домов (непопулярный шаг) до предоставления грантов от государства органам власти, планирующим жилые районы. Они утверждают, что фонд исправляет "ошибку ошибкой", поскольку "штраф" по налогу на недвижимость для бизнеса может привести к дефициту бюджетов местных властей.



Руководители органов власти объяснили, что деньги, которые они получают от налога на деловую недвижимость, позволяют им предоставлять муниципальные услуги жителям. В своем объявлении о забастовке они пояснили: "Налицо попытка нанести ущерб образованию, благосостоянию, культуре и нашей способности предоставлять муниципальные услуги жителям и привести к краху местных властей. Это не наша работа - заботиться о бюджетных источниках для решения национальных кризисов. Этот закон несправедлив и никак не будет способствовать решению жилищного кризиса" .