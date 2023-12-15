Cruise, которая производит беспилотные автомобили, сократит 900 рабочих мест
Компания Cruise, занимающаяся производством самоуправляемых автомобилей и принадлежащая General Motors, сократит 900 рабочих мест.
Объявление было сделано в связи с тем, что представители службы безопасности проводят расследование в отношении компании после сообщений о травмах, полученных пешеходами.
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Cruise прекратила испытания всех своих американских автомобилей осенью этого года после того, как Калифорния приостановила действие разрешения на тестирование беспилотных автомобилей.
Генеральный директор компании Кайл Вогт и соучредитель Дэн Кан также подали в отставку в последние недели.