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Cruise, которая производит беспилотные автомобили, сократит 900 рабочих мест
15.12.2023 04:30 MIGnews.com

Cruise, которая производит беспилотные автомобили, сократит 900 рабочих мест

Компания Cruise, занимающаяся производством самоуправляемых автомобилей и принадлежащая General Motors, сократит 900 рабочих мест.

Объявление было сделано в связи с тем, что представители службы безопасности проводят расследование в отношении компании после сообщений о травмах, полученных пешеходами.

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Cruise прекратила испытания всех своих американских автомобилей осенью этого года после того, как Калифорния приостановила действие разрешения на тестирование беспилотных автомобилей.

Генеральный директор компании Кайл Вогт и соучредитель Дэн Кан также подали в отставку в последние недели.
 

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