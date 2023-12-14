



Цены на нефть продолжают стремительно расти: при чем тут США

В мире продолжают расти вторую неделю подряд цены на нефть марок Brent и WTI из-за сокращения запасов в США.



Как сообщает Enkorr, 13 декабря цены фьючерсов Brent выросли на 1,02 долларов до 74,26 доллара за баррель.



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А фьючерсы на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли на 0,21 долларов до 69,68 за баррель.



"Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей", - сказано в материале.