



Британия расширила санкции против банков РФ

Великобритания ввела новые санкции в отношении российских банков.



Британское правительство ввело санкции против Новикомбанка и расширила их для других российских банков, следует из сообщения на сайте кабинета министров Великобритании.



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По данным издания Frank Media, в список попал опорный банк промышленности РФ и корпорации "Ростех", которая связана с производством оружия, "Новикомбанк".



Кроме того, введен запрет на работу с ВТБ, "Альфа-банком", "Газпромбанком", "Россельхозбанком", банком "Открытия" и другими финансовыми российскими учреждениями.



Британские санкции подразумевают блокировку активов, а также другие ограничительные меры.