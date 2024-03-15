



Звезда "Игра в кальмара" признан виновным в сексуальном домогательстве

Южнокорейский актер "Игра в кальмара" О Ён Су был признан виновным в сексуальном домогательстве, сообщил местный суд в пятницу, 15 марта после того как его обвинили в нападении на женщину в 2017 году.



79-летний актер в 2022 году стал первым южнокорейцем, получившим премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана в сериале" за исполнение роли ранимого старика в мегахитовом антиутопическом триллере Netflix.



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Актер был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года, сообщили AFP в отделении Соннам окружного суда Сувона.

