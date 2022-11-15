



За последний год за границей арестовано 140 израильтян - МИД

За последний год по всему миру были арестованы 140 граждан Израиля. Еще 299 израильтян остаются в иностранных тюрьмах.



Об этом сообщает министерство иностранных дел, приводя данные за период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.



Наибольшее количество заключенных израильтян содержатся в России - 58 человек. Далее следуют США - 50 и Германия - 16. Даанные статистики включают лиц с двойным гражданством.



75 израильских заключенных отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками, 53 - за финансовые преступления и 36 - за убийство и непредумышленное убийство.