



Вторжение огненных муравьев в Израиль: эксперты ищут способы борьбы

Огненные муравьи известны своей агрессивностью и болезненностью укуса. Теперь свирепые насекомые распространились в Израиле, и специалисты борются с их быстрым распространением. На фоне угрозы израильские власти объединили свои усилия, чтобы уменьшить растущую популяцию огненных муравьев в Израиле. По этой причине власти запустили общенациональную инициативу по борьбе с вторжением огненных муравьев.



Тель-Авивский университет TAU уже несколько лет участвует в проекте по изучению огненных муравьев в энтомологической лаборатории Музея естественной истории им. Стейнхардта. Исследователи учреждения сотрудничают с Министерством охраны окружающей среды Израиля и Управлением природы и парков в борьбе с огненными муравьями, сообщил энтомолог TAU доктор Гилад Бен-Цви .



Одной из мер является уничтожение или растворение гранулированных пестицидов-приманок, которые будут разбросаны, чтобы снизить скорость размножения муравьев.



Огненные муравьи (Solenopsis) насчитывают более 200 видов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, их общей чертой всегда была агрессивность, когда их беспокоят, и их способность жалить несколько раз с помощью яда, вызывающего жжение. Укус огненного муравья может вызвать зуд, отек, боль в груди, тошноту или затруднение дыхания. Огненные муравьи могут подавить местную дикую природу, особенно других насекомых, птиц и мелких млекопитающих.