



Во время обстрела РФ Украины Польша подняла в воздух свои самолеты

Польша среагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине ночью 21 марта, подняв в воздух свою военную авиацию. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в соцсети Х (Twitter).



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"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши... Мы предупреждаем – польские и союзные самолеты подняты в воздух, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", – говорится в сообщении.







Как сообщал Mignews, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 21 марта армия РФ запустила по Украине 31 ракету разных видов: баллистическую "Искандер-М"; аэробаллистическую "Кинжал" и 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Летели ракеты с севера, основное направление удара – Киев. Все они были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ и мобильными огневыми Силами обороны Украины.