



Великобритания: на заводе по производству взрывчатки случился взрыв

Взрыв произошел на заводе компании BAE Systems, который находится в городе Гласкод, графство Монмутшир, в Великобритании. Там происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.



По предварительным данным, взрыв произошел в отдаленной части объекта, в той части, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом.



Взрыв произошел около 10:49 по местному времени и сейчас. В компании сообщили, что ситуация контролируема, а среди персонала пострадавших нет.



Известно, что на предприятии в Гласкоде работает более 500 человек.



Стоит отметить, что ранее BAE Systems сообщала, что может в 8 раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов и создаст собственный резерв 155-мм снарядов.



Об этом сообщает РБК-Украина