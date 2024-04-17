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Великобритания: на заводе по производству взрывчатки случился взрыв
17.04.2024 18:58 MIGnews.com

Великобритания: на заводе по производству взрывчатки случился взрыв

Взрыв произошел на заводе компании BAE Systems, который находится в городе Гласкод, графство Монмутшир, в Великобритании. Там происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.

По предварительным данным, взрыв произошел в отдаленной части объекта, в той части, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом.

Взрыв произошел около 10:49 по местному времени и сейчас. В компании сообщили, что ситуация контролируема, а среди персонала пострадавших нет.

Известно, что на предприятии в Гласкоде работает более 500 человек.

Стоит отметить, что ранее BAE Systems сообщала, что может в 8 раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов и создаст собственный резерв 155-мм снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина

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