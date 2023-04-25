



В Турции арестованы 110 человек в рамках "контртеррористической операции"

Турция задержала 110 человек в 21 провинции, в том числе Диярбакыр, где проживает курдское большинство, по подозрению в террористических связях, сообщили AFP источники в полиции.



Источники называют массовые рейды "контртеррористической операцией".



Турецкие государственные СМИ сообщают, что полиция задержала людей, подозреваемых в финансировании запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) или привлечении в группу новых членов.



Признанная Соединенными Штатами, Европейским союзом и Турцией террористической организацией, РПК ведет многолетнюю вооруженную борьбу против Анкары за большую автономию для курдского меньшинства.



Коллегия адвокатов Диярбакыра заявляет, что число задержанных может достигать 150, добавляя, что среди них 20 адвокатов, пять журналистов, три актера и один политик.



