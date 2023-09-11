



В Таиланде сгорела одна из главных достопримечательностей страны

Сильный пожар нанес серьезный ущерб плавучему рынку Паттайи "Четыре региона" – ущерб оценивается в 50 млн бат. Об этом сообщает Pattaya News.



Пожар начался в деревянном здании туалета 7 сентября после 19 вечера. На место возгорания прибыли полиция, пожарные и около 20 единиц техники. Пожар был ликвидирован через три часа.



На данном этапе стоимость ущерба оценивается как минимум в 50 миллионов бат. По данным издания, многие продавцы пытались вытащить товары из огня, а некоторые прыгали в воду, спасая свои жизни.



Плавучий рынок Паттайи является главной туристической достопримечательностью площадью около 24 гектара и состоит в основном из бамбука и дерева. На рынке работали сотни киосков, и в день его посещали тысячи туристов.