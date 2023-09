В Таиланде сгорела одна из главных достопримечательностей страны

Сильный пожар нанес серьезный ущерб плавучему рынку Паттайи "Четыре региона" – ущерб оценивается в 50 млн бат. Об этом сообщает Pattaya News.



Пожар начался в деревянном здании туалета 7 сентября после 19 вечера. На место возгорания прибыли полиция, пожарные и около 20 единиц техники. Пожар был ликвидирован через три часа.



На данном этапе стоимость ущерба оценивается как минимум в 50 миллионов бат. По данным издания, многие продавцы пытались вытащить товары из огня, а некоторые прыгали в воду, спасая свои жизни.



Плавучий рынок Паттайи является главной туристической достопримечательностью площадью около 24 гектара и состоит в основном из бамбука и дерева. На рынке работали сотни киосков, и в день его посещали тысячи туристов.

The fire at the Four Regions Floating Market is ongoing, no reports of injuries but extremely significant damages. Firefighting teams from across the area and rescue workers present. Photo #Pattaya News. Developing story. pic.twitter.com/gg0T7ALAmJ