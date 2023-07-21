



В Ростове обнаружена лихорадка Западного Нила

С начала 2023 года в Ростовской области выявили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



“В Ростовской области за истекший период 2023 г. зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске”, – говорится в сообщении ведомства.



В Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе провели серологическое исследование сывороток здоровых людей, которое показало, что у 13,9 % есть специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила. В ведомстве отметили, что это “подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях”.



В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический процесс, который начался в третьей декаде июня, связан с высокой температурой окружающей среды, в которой комары – переносчики заболевания – начинают активно нападать на людей. Наибольшая опасность есть в районах водохранилищ, рек, в домах с затопленными подвалами и др.



Помимо комаров в распространении заболевания участвуют птицы – вороны, голуби, утки, крачки, которые выступают резервуарами для лихорадки. В ведомстве призывают пользоваться репеллентами, не хранить воду в открытых емкостях, а в случае укусов комаров и повышения температуры – незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.