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В Подмосковье введен план "Сирена", как после теракта в Крокусе
07.04.2024 18:32 Алина Груднева

В Подмосковье введен план "Сирена", как после теракта в Крокусе

Ближе к вечеру, 7 апреля, в Подмосковье был введен план "Сирена", который в последний раз задействовали после теракта в "Крокус Сити Холле".

По данным российских СМИ, это произошло после нападения на полицейских.

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По предварительным данным, полицейские убили одного из правоохранителей и ранили еще одного, после чего скрылись на мотоцикле.

Это произошло во время обхода полицейскими квартир. В настоящее время проводится поиск подозреваемых.

План "Сирена" предусматривает комплекс мер, в соответствии с которыми личный состав полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию опасных преступников. 

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