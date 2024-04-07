



В Подмосковье введен план "Сирена", как после теракта в Крокусе

Ближе к вечеру, 7 апреля, в Подмосковье был введен план "Сирена", который в последний раз задействовали после теракта в "Крокус Сити Холле".



По данным российских СМИ, это произошло после нападения на полицейских.



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По предварительным данным, полицейские убили одного из правоохранителей и ранили еще одного, после чего скрылись на мотоцикле.



Это произошло во время обхода полицейскими квартир. В настоящее время проводится поиск подозреваемых.



План "Сирена" предусматривает комплекс мер, в соответствии с которыми личный состав полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию опасных преступников.