



В Монголии вспыхнули протесты, митингующие штурмовали Дворец правительства

В понедельник, 5 декабря, в столице Монголии Улан-Баторе началась многотысячная протестная акция. Ее участники обвиняют власти в хищении экспортного угля почти на 12 млрд долларов. Об этом сообщило монгольское издание zarig.mn. Отмечается, что акции продолжаются уже третий день, они начались после сообщений о краже огромного количества угля, предназначенного для поставок в Китай.



Участники собрались у Дворца правительства, здания Главпочтамта и МВД. В понедельник протестующие пошли на штурм правительственного дворца. Монгольская полиция заявила, что силой будет разгонять митинг, если его участники не разойдутся до 22:00 по местному времени. В ходе протестов пострадали уже около восьми человек, четверо из них получили травмы в давке.



Протесты в Монголии начались после того, как в СМИ появилась информация, что количество угля, вывезенного из страны, отличается от количества, полученного китайской стороной. Согласно неофициальным источникам, речь идет о нехватке в 6,5 миллионов тонн угля стоимостью около 12 миллиардов долларов.



Среди протестующих преимущественно студенты и молодые люди. Митингующие требуют привлечения к ответственности причастных к хищению угля, ограничению роста цен, а также общения с чиновниками. Парламент Монголии – Большой Государственный Хурал – в срочном порядке обсуждает вопрос введения в стране чрезвычайного положения.



Вместе с тем в Китае уже сообщили, что все должностные лица, причастные к краже угля, были казнены. Китайская сторона отправила премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ имена монгольских политиков, связанных с этим делом. Оюун-Эрден создал рабочую группу по расследованию сообщений о краже угля и пригласил протестующих войти в ее состав.