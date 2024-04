В Индонезии начал извергаться опасный вулкан: люди ждут эвакуации

В Индонезии началось извержение опасного вулкана Руанг провинции Северный Сулавеси.



По данным "Аль-Джазира", минимум 11 615 жителей из зоны риска будут эвакуированы в безопасное место.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Вулкан выбросил пепел на высоту более чем на два километра, из-за чего отменены авиарейсы.



У местных властей есть опасения, что часть горы обрушится в воду и вызовет цунами.

🌋Eruption at #Ruang volcano in #Indonesia intensifies after new ash emission pic.twitter.com/hTkTKhlMJi