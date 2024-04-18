В Индонезии начал извергаться опасный вулкан: люди ждут эвакуации
В Индонезии началось извержение опасного вулкана Руанг провинции Северный Сулавеси.
По данным "Аль-Джазира", минимум 11 615 жителей из зоны риска будут эвакуированы в безопасное место.
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Вулкан выбросил пепел на высоту более чем на два километра, из-за чего отменены авиарейсы.
У местных властей есть опасения, что часть горы обрушится в воду и вызовет цунами.
🌋Eruption at #Ruang volcano in #Indonesia intensifies after new ash emission pic.twitter.com/hTkTKhlMJi— Oo ps (@ps_trump) April 18, 2024
⭕ Endonezya, Ruang yanardağındaki patlamalar ardından 11.000 kişinin bölgeden tahliye edilmesini emretti.— Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) April 18, 2024
📌 Bölgedeki havaalanı kapatıldı ve tsunami uyarısı verildi. pic.twitter.com/zt6N0InIEN
PVMBG Pastikan Tidak Ada Tsunami Pasca Serangkaian Erupsi Gunung Ruanghttps://t.co/nNMEmmnMwh pic.twitter.com/zNQ3NluJTp— RMOLJABAR (@rmoljabar) April 18, 2024
#Mundo | Cerca de 800 personas fueron evacuadas debido a la erupción del volcán #Ruang, en #Indonesia.— El Mensajero de Puebla (@MensajeroPuebla) April 18, 2024
📍 Se ha emitido alerta de tsunami y el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi cerró operaciones debido a la propagación de ceniza.
📹 @SkyAlertMx pic.twitter.com/ldngBjtI36