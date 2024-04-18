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В Индонезии начал извергаться опасный вулкан: люди ждут эвакуации
18.04.2024 09:03 Алина Груднева

В Индонезии начал извергаться опасный вулкан: люди ждут эвакуации

В Индонезии началось извержение опасного вулкана Руанг  провинции Северный Сулавеси.

По данным "Аль-Джазира", минимум 11 615 жителей из зоны риска будут эвакуированы в безопасное место.

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Вулкан выбросил пепел на высоту более чем на два километра, из-за чего отменены авиарейсы.

У местных властей есть опасения, что часть горы обрушится в воду и вызовет цунами.

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