В Индонезии начал извергаться опасный вулкан: люди ждут эвакуации

В Индонезии началось извержение опасного вулкана Руанг провинции Северный Сулавеси.



По данным "Аль-Джазира", минимум 11 615 жителей из зоны риска будут эвакуированы в безопасное место.



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Вулкан выбросил пепел на высоту более чем на два километра, из-за чего отменены авиарейсы.



У местных властей есть опасения, что часть горы обрушится в воду и вызовет цунами.

#Mundo | Cerca de 800 personas fueron evacuadas debido a la erupción del volcán #Ruang, en #Indonesia.



📍 Se ha emitido alerta de tsunami y el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi cerró operaciones debido a la propagación de ceniza.



📹 @SkyAlertMx pic.twitter.com/ldngBjtI36