Новости » Происшествия
В Германии арестованы трое подростков, планировавших теракт
12.04.2024 10:45 Алина Груднева

В Германии арестованы трое подростков, планировавших теракт

В пятницу, 12 апреля, в Германии полиция арестовала троих несовершеннолетних.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что подростки планировали "исламистское нападение".

Согласно заявлению прокуратуры, задержаны несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет.  

"Они подозреваются в планировании исламистской террористической атаки", - сказано в сообщении. Другие подробности не раскрываются.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы