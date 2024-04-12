



В Германии арестованы трое подростков, планировавших теракт

В пятницу, 12 апреля, в Германии полиция арестовала троих несовершеннолетних.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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Уточняется, что подростки планировали "исламистское нападение".



Согласно заявлению прокуратуры, задержаны несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет.



"Они подозреваются в планировании исламистской террористической атаки", - сказано в сообщении. Другие подробности не раскрываются.