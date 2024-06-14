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В Финляндии на ребенка напали с ножом в ТРЦ
14.06.2024 14:25 Алина Груднева

В Финляндии на ребенка напали с ножом в ТРЦ

В Финляндии в торгово-развлекательном центре Valkea совершено нападение с ножом на 12-летнего ребенка-иностранца.

По данным издания Yle, это произошло в городе Оулу.

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Мужчина ударил ребенка ножом и попытался напасть на еще одного человека. Его быстро остановили охранники. Состояние раненого ребенка оценивается как стабильное.

Напавшим оказался 30-летний Себастьян Лямся, у которого ранее были проблемы с законом. По версии следствия, он связан с правоэкстремистскими движениями.  Расследование продолжается. Подозреваемый предстанет перед судом.
 

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