



В Финляндии на ребенка напали с ножом в ТРЦ

В Финляндии в торгово-развлекательном центре Valkea совершено нападение с ножом на 12-летнего ребенка-иностранца.



По данным издания Yle, это произошло в городе Оулу.



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Мужчина ударил ребенка ножом и попытался напасть на еще одного человека. Его быстро остановили охранники. Состояние раненого ребенка оценивается как стабильное.



Напавшим оказался 30-летний Себастьян Лямся, у которого ранее были проблемы с законом. По версии следствия, он связан с правоэкстремистскими движениями. Расследование продолжается. Подозреваемый предстанет перед судом.

