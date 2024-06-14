В Финляндии на ребенка напали с ножом в ТРЦ
В Финляндии в торгово-развлекательном центре Valkea совершено нападение с ножом на 12-летнего ребенка-иностранца.
По данным издания Yle, это произошло в городе Оулу.
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Мужчина ударил ребенка ножом и попытался напасть на еще одного человека. Его быстро остановили охранники. Состояние раненого ребенка оценивается как стабильное.
Напавшим оказался 30-летний Себастьян Лямся, у которого ранее были проблемы с законом. По версии следствия, он связан с правоэкстремистскими движениями. Расследование продолжается. Подозреваемый предстанет перед судом.