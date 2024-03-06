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В Британии арестованы 5 солдат по подозрению в совершении военных преступлений
06.03.2024 09:54 MIGnews.com

В Британии арестованы 5 солдат по подозрению в совершении военных преступлений

Пять солдат Специальной воздушной службы (SAS) были арестованы британской военной полицией по подозрению в военных преступлениях в Сирии, сообщают СМИ.

Солдатам элитного подразделения могут быть предъявлены обвинения в убийстве в связи со смертью подозреваемого "боевика" два года назад.

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Во вторник появились сообщения о том, что военнослужащие применили чрезмерную силу и должны были арестовать мужчину. Солдаты утверждают, что он представлял угрозу и намеревался совершить теракт.

По сообщению The Guardian, Министерство обороны заявило, что не будет давать прямых комментариев по поводу расследования, но источники в оборонном ведомстве сообщили, что сообщения об арестах были точными.
 

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