



В Бразилии похитили израильтянина, потребовав выкупа

Во вторник, 23 августа, в Сан-Паулу банда похитила израильтянина.

Об этом сообщает 13 канал.

Похитители потребовали за него выкуп. Спустя несколько часов израильтянина отпустили.

По данным министерства иностранных дел, сотрудники консульства оказали ему помощь и предоставили всю необходимую информацию отделу полиции Сан-Паулу по похищенным и пропавшим без вести лицам.

"Инцидент произошел, когда гражданин Израиля вышел на ночную встречу из такси, и там он попал в засаду местной банды. Вместе с израильтянином был похищен и водитель Uber, который позже был брошен похитителями на заброшенной территории", - сказано в сообщении.

Первоначальная информация поступила в полицию от водителя Uber. Через несколько часов похитители связались с членами семьи израильтянина и потребовали за него денег.

"Похитителям удалось снять денежную сумму в банкомате с помощью кредитной карты израильтянина", - добавили в МИД.