В Бразилии похитили израильтянина, потребовав выкупа
Во вторник, 23 августа, в Сан-Паулу банда похитила израильтянина.
Об этом сообщает 13 канал.
Похитители потребовали за него выкуп. Спустя несколько часов израильтянина отпустили.
По данным министерства иностранных дел, сотрудники консульства оказали ему помощь и предоставили всю необходимую информацию отделу полиции Сан-Паулу по похищенным и пропавшим без вести лицам.
"Инцидент произошел, когда гражданин Израиля вышел на ночную встречу из такси, и там он попал в засаду местной банды. Вместе с израильтянином был похищен и водитель Uber, который позже был брошен похитителями на заброшенной территории", - сказано в сообщении.
Первоначальная информация поступила в полицию от водителя Uber. Через несколько часов похитители связались с членами семьи израильтянина и потребовали за него денег.
"Похитителям удалось снять денежную сумму в банкомате с помощью кредитной карты израильтянина", - добавили в МИД.