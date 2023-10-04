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Устроившие возле здания МВД Турции теракт прибыли из Сирии
04.10.2023 16:23 Алина Груднева

Устроившие возле здания МВД Турции теракт прибыли из Сирии

Двое террористов, совершивших в начале октября теракт возле здания МВД в Анкаре, прибыли из Сирии.

Об этом сообщил глава национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

Он напомнил, что один из террористов был смертником, подорвавшим себя на въезде. Второго террориста удалось быстро нейтрализовать. В результате атаки ранения получили двое полицейских.

Анкара возложила ответственность за теракт на "Рабочую партию Курдистана", которая считается в стране "террористической организацией".

"Реакция наших вооруженных сил на этот теракт будет предельно ясна - они пожалеют о совершении такого акта. Отныне все объекты инфраструктуры, строительства, энергетические объекты в Ираке и Сирии являются законными целями наших сил. Третьи страны должны держаться подальше", - сказал Фидан.

 

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