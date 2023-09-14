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Ущерб полмиллиона евро: пожар в сервисном центре уничтожил 10 электрокаров Tesla
14.09.2023 01:20 Евгения Маркова

Ущерб полмиллиона евро: пожар в сервисном центре уничтожил 10 электрокаров Tesla

В немецком Франкфурте-на-Майне на стоянке автомобильного сервисного центра, где были припаркованы десятки электромобилей Tesla, ночью, с 11 на 12 сентября, вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил 10 электрокаров, еще несколько электромобилей получили повреждения. Ущерб от пожара оценивается более чем в 500 тысяч евро (536 867 долларов), сообщает издание Bild.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать возгорание аккумуляторной батареи одного из электромобилей. После чего огонь быстро охватил соседние машины.

На место инцидента прибыли сразу несколько пожарных бригад. Чтобы справиться с огнем потребовалось около 40 пожарных.

Из-за пожара власти временно перекрыли железнодорожные пути, которые проходят рядом с сервисным центром. Пожарные предупредили, что из-за особенностей конструкции аккумуляторов есть риск повторного возгорания.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Точная причина возникновения пожара пока не установлена.

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