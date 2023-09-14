Ущерб полмиллиона евро: пожар в сервисном центре уничтожил 10 электрокаров Tesla
В немецком Франкфурте-на-Майне на стоянке автомобильного сервисного центра, где были припаркованы десятки электромобилей Tesla, ночью, с 11 на 12 сентября, вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил 10 электрокаров, еще несколько электромобилей получили повреждения. Ущерб от пожара оценивается более чем в 500 тысяч евро (536 867 долларов), сообщает издание Bild.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать возгорание аккумуляторной батареи одного из электромобилей. После чего огонь быстро охватил соседние машины.
Из-за пожара власти временно перекрыли железнодорожные пути, которые проходят рядом с сервисным центром. Пожарные предупредили, что из-за особенностей конструкции аккумуляторов есть риск повторного возгорания.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Точная причина возникновения пожара пока не установлена.