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У побережья Туниса погибли десятки мигрантов
26.03.2023 20:02 Ирина Демьянова

У побережья Туниса погибли десятки мигрантов

Несколько лодок с мигрантами затонули за последние несколько дней у побережья Туниса. Они пытались попасть в Италию, пишет The Guardian.

Предварительно известно, что затонули пять лодок, на каждой из которых было около 20 мигрантов из Африки. Суда затонули у южного города Сфакс в Тунисе. Оно является ключевой точкой отправки для мигрантов.

В результате катастроф затонули минимум 9 человек, еще 67 человек - пропали без вести.

По данным береговой охраны Туниса в последнее время было остановлено около 80 лодок, перевозивших более 3000 мигрантов. Преимущественно - это выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.
 
 

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