



У побережья Туниса погибли десятки мигрантов

Несколько лодок с мигрантами затонули за последние несколько дней у побережья Туниса. Они пытались попасть в Италию, пишет The Guardian.



Предварительно известно, что затонули пять лодок, на каждой из которых было около 20 мигрантов из Африки. Суда затонули у южного города Сфакс в Тунисе. Оно является ключевой точкой отправки для мигрантов.



В результате катастроф затонули минимум 9 человек, еще 67 человек - пропали без вести.



По данным береговой охраны Туниса в последнее время было остановлено около 80 лодок, перевозивших более 3000 мигрантов. Преимущественно - это выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.



