



Россия провалила испытания носителей ядерного оружия

Россия провалила испытания носителей ядерного оружия "Ярс" и "Булава".



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Провальные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" состоялись 1 ноября. По данным ГУР, запуск осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области по цели на полигоне "Кура" в Камчатке. В разведке отметили, что ракета сбилась с курса.



Испытание баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", запуск которой был осуществлен с подводного ракетного крейсера "Борей", состоялось 25 октября. Оно также оказалось провальным.



По данным ГУР, проблемы россияне также имеют и с МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования. Ее не могли никак принять на вооружение с 2018 по 2023 год.



"По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета", - отметили в ГУР.