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Речь о заложниках: аэропорт Гамбурга не работает из-за вооруженного мужчины
05.11.2023 07:28 Алина Груднева

Речь о заложниках: аэропорт Гамбурга не работает из-за вооруженного мужчины

Вечером, 4 ноября, аэропорт Гамбурга полностью прекратил работу после того, как неизвестный въехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу.

По данным газеты Bild, вооруженный пистолетом мужчина дважды стрелял в воздух.

На место происшествия были стянуты полицейские, которые установили контакт с водителем. Правоохранители не исключали инцидента с заложниками.
 

Предполагалось, что причиной такого поступка водителя стал спор об опеке. Незадолго до этого его жена сообщала в полицию по поводу возможного похищения их совместных детей. По состоянию на 5:45 утра, аэропорт не работал. Операция продолжается. Спецназ продолжает переговоры с мужчиной. По сообщениям, в машине находится как минимум один ребенок.

"Полеты будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Полиция просит всех пассажиров не приезжать в аэропорт. Подъездные пути перекрыты", - сообщают в полиции.

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