



Речь о заложниках: аэропорт Гамбурга не работает из-за вооруженного мужчины

Вечером, 4 ноября, аэропорт Гамбурга полностью прекратил работу после того, как неизвестный въехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу.



По данным газеты Bild, вооруженный пистолетом мужчина дважды стрелял в воздух.



На место происшествия были стянуты полицейские, которые установили контакт с водителем. Правоохранители не исключали инцидента с заложниками.



+++UPDATE 5:45 Uhr+++

Der Polizei-Einsatz am Hamburger Flugplan dauert weiter an. Der Flugbetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Die Polizei bittet alle Passagiere und Abholende, NICHT zum Flughafen zu kommen. Die Zufahrten sind weiträumig abgesperrt. pic.twitter.com/3TvptqecZZ — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) November 5, 2023

Предполагалось, что причиной такого поступка водителя стал спор об опеке. Незадолго до этого его жена сообщала в полицию по поводу возможного похищения их совместных детей. По состоянию на 5:45 утра, аэропорт не работал. Операция продолжается. Спецназ продолжает переговоры с мужчиной. По сообщениям, в машине находится как минимум один ребенок."Полеты будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Полиция просит всех пассажиров не приезжать в аэропорт. Подъездные пути перекрыты", - сообщают в полиции.