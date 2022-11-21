



Рамат-Ган: Заместитель управляющего банком перевела деньги на свой счет

Заместитель управляющего отделением Почтового банка в Рамат-Гане призналась, что перевела 6 000 шекелей из денег отделения на свой личный банковский счет.



После возбужденного против нее уголовного расследования заместитель управляющего вернула деньги. Против нее было возбуждено обвинительное заключение в Дисциплинарном суде Комиссии работников государственной службы. Она была уволена с работы и больше не сможет работать в Почтовой компании Израиля.