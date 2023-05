Пожар под Сдертом после ракетного обстрела

Днем, 2 мая, после обстрела Сдерота из Газы в деревне Ибим вспыхнул лесной пожар.



Точная причина пока что не установлена, однако израильские СМИ сообщают о том, что ею могло послужить падение ракеты или осколков.



Деревня Ибим расположена рядом со Сдеротом, куда сегодня нацелились ракеты террористов. В настоящее время идет ликвидация очага возгорания.





Blaze spreading near Ibim as a result of one of the rockets launched from the Gaza Strip at southern Israel. pic.twitter.com/KBNvtNZ7lt