



Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своем доме в Хартуме

Посол Европейского Союза в Судане подвергся нападению в своем доме в Хартуме в понедельник, сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает Firstpost.



“Несколько часов назад на посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции”, — написал Боррель в Твиттере, не уточнив никаких травм посла.



“Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву“, — добавил он.



Послом Европейского Союза в Судане является 58-летний ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Пресс-секретарь ЕС Набила Массрали сообщила AFP , что с ним все в порядке после нападения.



“Безопасность персонала — наш приоритет, — сказала она. - Делегация ЕС не была эвакуирована. Меры безопасности оцениваются“.



Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин сказал, что О'Хара “не был серьезно ранен“, но что нападение было “грубым нарушением обязательств по защите дипломатов в соответствии с Венской конвенцией“.



“Эйдан — выдающийся ирландский и европейский дипломат, который служит ЕС в самых сложных обстоятельствах“, — сказал Мартин.



“Мы благодарим его за службу и призываем к срочному прекращению насилия в Судане и возобновлению диалога“, - добавил он.



