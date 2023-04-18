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Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своем доме в Хартуме
18.04.2023 08:55 Ирина Демьянова

Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своем доме в Хартуме

Посол Европейского Союза в Судане подвергся нападению в своем доме в Хартуме в понедельник, сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает Firstpost.

“Несколько часов назад на посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции”, — написал Боррель в Твиттере, не уточнив никаких травм посла.

“Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву“, — добавил он.

Послом Европейского Союза в Судане является 58-летний ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Пресс-секретарь ЕС Набила Массрали сообщила AFP , что с ним все в порядке после нападения.

“Безопасность персонала — наш приоритет, — сказала она. - Делегация ЕС не была эвакуирована. Меры безопасности оцениваются“.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин сказал, что О'Хара “не был серьезно ранен“, но что нападение было “грубым нарушением обязательств по защите дипломатов в соответствии с Венской конвенцией“.

“Эйдан — выдающийся ирландский и европейский дипломат, который служит ЕС в самых сложных обстоятельствах“, — сказал Мартин.

“Мы благодарим его за службу и призываем к срочному прекращению насилия в Судане и возобновлению диалога“, - добавил он.

 

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