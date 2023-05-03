



После атаки на Кремль закрыли Красную площадь

Российские спецслужбы перекрыли Красную площадь после ночного удара по Кремлю с использованием беспилотников, который власти РФ расценили как попытку покушения на Владимира Путина.



Соответствующие видео распространили в социальных сетях.



Судя по кадрам, центр Москвы перекрыт. На проспектах даже отсутствуют пробки, свойственные для этого времени суток.



Более того, местные жители заметили, что по крышам административных зданий разгуливают вооруженные антидроновыми ружьями сотрудники кремлевских спецслужб.



