



Поселенцам пришлось закрыть магазины из-за сжигания мусора палестинцами

Владельцам магазинов в Иудее и Самарии пришлось закрыть свои заведения из-за высокого уровня загрязнения воздуха на фоне сжигания палестинцами мусора.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



"Однажды утром мы проснулись и увидели огромный столб черного густого дыма. Никто не может дышать, ни израильтяне, ни палестинцы во всем регионе", - сообщил пресс-секретарь муниципалитета регионального совета Биньямина.



Отходы подожгли в заброшенном карьере, расположенном недалеко от поселения Шаар-Биньямин. Воздух настолько загрязнен, что жителям тяжело дышать.



"Нам нечем дышать. Сегодня всех работников промзоны закрыть предприятия и вернуться домой. Есть люди, страдающие астмой, но это опасно не только для них, но и для всех", - отметил он.