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Польша вновь подняла авиацию во время ударов РФ по Украине
06.04.2024 08:55 Алина Груднева

Польша вновь подняла авиацию во время ударов РФ по Украине

В ночь на 6 апреля Польша вновь поднимала в небо истребители из-за ударов России по Украине.

Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - сказано в заявлении.

Уточняется, что авиация была поднята в небо в рамках процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

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