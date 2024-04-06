



Польша вновь подняла авиацию во время ударов РФ по Украине

В ночь на 6 апреля Польша вновь поднимала в небо истребители из-за ударов России по Украине.



Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.



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"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - сказано в заявлении.



Уточняется, что авиация была поднята в небо в рамках процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.