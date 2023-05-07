



Подозреваемый в убийстве Диара Омри - Денис Букин



Денис Букин, 32-летний житель Маген-Нер, подозревается в убийстве Диар Омри (19 лет) во время ссоры на дороге у въезда в его Ган-Нер в районе Гильбоа. Это сообщение было разрешено опубликовать сегодня утром, 7 мая, после того как мировой суд в Нацерете продлил срок содержания Букина под стражей на восемь дней.



Помимо убийства, он также подозревается в вождении в нетрезвом виде и препятствовании следственным процедурам.



В начале слушаний в суде начались беспорядки, когда члены семьи Диара набросились на подозреваемого, которого ввели в зал суда с закрытым лицом, и кричали на него: "Убийца! Варвары!"

