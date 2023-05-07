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Подозреваемый в убийстве Диара Омри - Денис Букин
07.05.2023 11:06 Аркадий Бочаровский

Подозреваемый в убийстве Диара Омри - Денис Букин


Денис Букин, 32-летний житель Маген-Нер, подозревается в убийстве Диар Омри (19 лет) во время ссоры на дороге у въезда в его Ган-Нер в районе Гильбоа. Это сообщение было разрешено опубликовать сегодня утром, 7 мая, после того как мировой суд в Нацерете продлил срок содержания Букина под стражей на восемь дней. 

Помимо убийства, он также подозревается в вождении в нетрезвом виде и препятствовании следственным процедурам.

В начале слушаний в суде начались беспорядки, когда члены семьи Диара набросились на подозреваемого, которого ввели в зал суда с закрытым лицом, и кричали на него: "Убийца! Варвары!"
 

 

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